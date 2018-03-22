Nominees For 2016/17 MTN FA Cup Awards Announced

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The FA Cup Committee has announced nominees for the 2016/17 MTN FA Cup Awards & the Launch of 2017/18 Season to be held at the plush M Plaza Hotel at Roman in Accra at 6:30pm prompt.
The Committee is expected to announce the date for the Awards Ceremony and the launch of this season’s competition.
Below are nominees for the Awards ceremony.
7TH MTN FA CUP AWARDS- NOMINEES
1. MOST VALUABLE PLAYER
WINFUL COBBINAH- HEARTS OF OAK SC
ISAAC AMOAH – AMIDAUS PROFESSIONALS FC
SADDICK ADAMS- ASANTE KOTOKO SC
2. MOST PROMISING PALYER
DAVID S. ABAGNA – WA ALL STARS FC
RAPHAEL OCLOO- OKYEMAN PALNNERS FC
RASHID NORTEY – MEDEAMA SC
3. BEST DEFENDER
RICHARD AKROFI- HEARTS OF OAK SC
AHMED ADAMS- ASANTE KOTOKO SC
IBRAHIM YARO- MEDEAMA SC
4. TOP SCORER
SADDICK ADAMS- ASANTE KOTOKO SC
RAPHAEL OCLOO – OKYEMAN PLANNERS FC
5. BEST REFEREE OF THE YEAR
CHARLES BULU
J.A AMENYA
AWAL MOHAMMED
6. ASSISTANT REFEREE OF THE YEAR
SHINE ARYEETEY
KENNEDY SARFO ADADE
SAMUEL ASIEDU
7. MC OF THE YEAR
AA LAWAL
J.F MENSAH
ALHAJI S.D YAHAYA
8. BEST TEAM SUPPORTERS
HEARTS OF OAK SC
ASANTE KOTOKO SC
TRUE DEMOCRACY FC
9. GAME OF THE YEAR
ASANTE KOTOKO SC vrs MEDEAMA SC
HEARTS OF OAK SC vrs ASANTE KOTOKO SC
ACCRA YOUNG WISE vrs HEARTS OF OAK SC
10. SPECIAL AWARDS
MR EBENEZER TWUM ASANTE – CEO OF MTN GHANA
M-PLAZA HOTEL
NII AMO CUDJOE & ASSOCIATES
BABA MALLAM NUHU – NORTHERN REGION RFA
EVANS ADJEI- COACH OF DANBORT FC
WESTERN REGION RFA
ASHANTI REGION RFA
11. FAIR PLAY TEAM
MEDEAMA SC
12. GOAL OF THE SEASON
TO BE ANNOUNCED
13. COACH OF THE YEAR
STEPHEN POLLACK
FRANK NUTALL
14. MOST PROMISING MATCH OFFICIALS
MOHAMMED ISSAHAKU
DANIEL AKOTO
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|Source: Ghanasportsonline.com
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