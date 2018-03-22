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Nominees For 2016/17 MTN FA Cup Awards Announced
 
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22-Mar-2018  
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The FA Cup Committee has announced nominees for the 2016/17 MTN FA Cup Awards & the Launch of 2017/18 Season to be held at the plush M Plaza Hotel at Roman in Accra at 6:30pm prompt.

The Committee is expected to announce the date for the Awards Ceremony and the launch of this season’s competition.

Below are nominees for the Awards ceremony.

7TH MTN FA CUP AWARDS- NOMINEES

1. MOST VALUABLE PLAYER

WINFUL COBBINAH- HEARTS OF OAK SC
ISAAC AMOAH – AMIDAUS PROFESSIONALS FC
SADDICK ADAMS- ASANTE KOTOKO SC
 
2. MOST PROMISING PALYER

DAVID S. ABAGNA – WA ALL STARS FC
RAPHAEL OCLOO- OKYEMAN PALNNERS FC
RASHID NORTEY – MEDEAMA SC
 
3. BEST DEFENDER

RICHARD AKROFI- HEARTS OF OAK SC
AHMED ADAMS- ASANTE KOTOKO SC
IBRAHIM YARO- MEDEAMA SC
 
4. TOP SCORER

SADDICK ADAMS- ASANTE KOTOKO SC
RAPHAEL OCLOO – OKYEMAN PLANNERS FC
 
5. BEST REFEREE OF THE YEAR

CHARLES BULU
J.A AMENYA
AWAL MOHAMMED
 
6. ASSISTANT REFEREE OF THE YEAR

SHINE ARYEETEY
KENNEDY SARFO ADADE
SAMUEL ASIEDU
 
7. MC OF THE YEAR

AA LAWAL
J.F MENSAH
ALHAJI S.D YAHAYA
 
8. BEST TEAM SUPPORTERS

HEARTS OF OAK SC
ASANTE KOTOKO SC
TRUE DEMOCRACY FC
 
9.  GAME OF THE YEAR

ASANTE KOTOKO SC vrs MEDEAMA SC
HEARTS OF OAK SC vrs ASANTE KOTOKO SC
ACCRA YOUNG WISE vrs HEARTS OF OAK SC
 
10.  SPECIAL AWARDS

MR EBENEZER TWUM ASANTE – CEO OF MTN GHANA
M-PLAZA HOTEL
NII AMO CUDJOE & ASSOCIATES
BABA MALLAM NUHU – NORTHERN REGION RFA
EVANS ADJEI- COACH OF DANBORT FC
WESTERN REGION RFA
ASHANTI REGION RFA
 
11. FAIR PLAY TEAM

MEDEAMA SC
 
12. GOAL OF THE SEASON

TO BE ANNOUNCED
 
13. COACH OF THE YEAR

STEPHEN POLLACK
FRANK NUTALL
 
14. MOST PROMISING MATCH OFFICIALS

MOHAMMED ISSAHAKU
DANIEL AKOTO
 
 
 
Source: Ghanasportsonline.com
 
 

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